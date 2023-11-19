В России предложено применять борщевик для лечения кожных и нервных заболеваний

Пермские ученые считают, что борщевик Сосновского может стать эффективным средством для лечения заболеваний кожи и нервной системы, а также для создания спазмолитиков, благодаря наличию определенных веществ. Об этом сообщил ректор Пермской государственной фармацевтической академии Минздрава России, Владимир Лужанин, сообщает ТАСС.

Лужанин подчеркнул, что клетка не могла появиться случайно, особенно при более детальном рассмотрении ее структуры. Он выделил, что фуранокумарины, содержащиеся в борщевике, могут иметь потенциальные лечебные свойства для кожных заболеваний. Также борщевик включает в себя эфирное масло и тритерпеноиды, которые традиционно используются в медицине и фармацевтике в качестве спазмолитиков.

Фитохимические исследования для выделения фармацевтической субстанции из борщевика начнутся в 2023 году, сообщил ректор ПГФА.

"В течение двух лет мы готовы начать доклинические исследования этой субстанции с целью создания фотосенсибилизирующих средств, спазмолитиков, лекарств для лечения псориаза и нервных заболеваний", добавил Лужанин.

Он отметил, что в Пермском крае есть много сырья для производства лекарств из борщевика, и важно разработать технологии борьбы с этим растением, которые приносят пользу обществу.

Проект Пермской фармакадемии будет реализован при поддержке научно-образовательного центра "Рациональное недропользование" и Пермского НИИ сельского хозяйства.

Отмечено, что площадь поражения борщевиком Сосновского в Пермском крае составляет 93,6 тыс. га, и его распространение увеличивается на 10-15% в год. За последние три года удалось очистить около 5,5 тыс. га земель от борщевика.