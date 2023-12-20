Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о возросшей заболеваемости COVID-19, обусловленной распространением нового варианта коронавируса JN.1. ВОЗ отнесла данный вариант категории "вызывающий интерес" и предупредила о возможном увеличении заболеваемости, особенно в условиях зимнего периода в Северном полушарии. Организация оценила общий глобальный риск JN.1 как низкий на данный момент, но подчеркнула, что при наступлении холодного времени года возможно увеличение респираторных инфекций.

ВОЗ подчеркнула, что вакцинация остается эффективным средством защиты от тяжелых форм болезни и смертности, включая новый вариант. Организация также обратила внимание на актуальность других респираторных инфекций, таких как грипп, респираторно-синцитиальный вирус и детская пневмония, растущей в мире. Эксперты ВОЗ рекомендовали принятие мер по предотвращению инфекций и тяжелых заболеваний, сообщает RuNews24.