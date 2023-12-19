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Врач предоставила советы по профилактике заболеваний перед Новым годом
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  • Опубликована сегодня в 17:28

Врач предоставила советы по профилактике заболеваний перед Новым годом

Врач-оториноларинголог Ирина Ерошкина предоставила советы по профилактике заболеваний перед Новым годом. Она подчеркнула важность выбора правильной одежды в соответствии с погодой, укрепления иммунитета витаминами и соблюдения гигиенических правил.

Ерошкина рекомендует избегать облегающей одежды, защищать дыхательные пути в холод, ограничивать поездки в общественном транспорте и использовать маску при контакте с больными. Она также подчеркнула важность ухода за здоровьем, включая укрепление иммунитета, физическую активность, правильное питание и сон, сообщает Москва24.

В заключение, врач предложила соблюдать гигиенические меры, включая частое мытье рук, использование антисептиков и избегание стрессовых ситуаций.

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