Вернувшись к обычной жизни после пандемии, важно сохранять меры предосторожности. Лечите ОРВИ сразу при появлении симптомов, используя противовирусные препараты. Коронавирус по-прежнему мутирует, и следует быть бдительными.
Исследования подчёркивают важность противовирусных препаратов. Препараты, такие как Арбидол, Амиксин и Интерферон, показывают хорошие результаты. Курсовой приём важен для предотвращения осложнений.
ЭГИДА-2020 подтверждает эффективность умифеновира в лечении респираторных инфекций., научные данные о препарате пользуются интересом в мире. Множество исследований было проведено за рубежом, подтверждая его эффективность.
Важно соблюдать курс приёма противовирусных препаратов, особенно в период зимних ОРВИ и пандемии коронавируса, сообщает Аргументы И Факты.
Исследователи опровергли связь использования гаджетов детьми с развитием аутизма
Исследование, проведенное израильскими учеными университета Ариэля и опубликованное в Journal of the American Medical Association (JAMA), опровергло связь между длительным использованием гаджетов детьми и развитием аутизма.
Члены ЕС допускают провальные результаты НАТО из-за помощи Украине
Об этом сообщают западные СМИ, ссылаясь на анонимные источники.
Хроническое воспаление, вызванное жировой тканью, приводит к набору веса и изменению обмена веществ
Эндокринный орган, представленный жировой тканью, может способствовать быстрому старению организма, выделяя вещества воспалительного характера, что может вызвать серьезные заболевания. Ожирение, как результат, часто ассоциируется с сердечно-сосудистыми проблемами, увеличивая сложность протекания онкологии.
"Авто Года в России" опросила россиян о надежности автомобилей
Российские водители, с опытом владения разными марками, ассоциируют надежность преимущественно с Японией (61,3%) и Германией (25,7%). Россияне считают российские, китайские и французские автомобили наименее надежными (50,3%, 21,8%, и 14,3% соответственно).