Вернувшись к обычной жизни после пандемии, важно сохранять меры предосторожности. Лечите ОРВИ сразу при появлении симптомов, используя противовирусные препараты. Коронавирус по-прежнему мутирует, и следует быть бдительными.

Исследования подчёркивают важность противовирусных препаратов. Препараты, такие как Арбидол, Амиксин и Интерферон, показывают хорошие результаты. Курсовой приём важен для предотвращения осложнений.

ЭГИДА-2020 подтверждает эффективность умифеновира в лечении респираторных инфекций., научные данные о препарате пользуются интересом в мире. Множество исследований было проведено за рубежом, подтверждая его эффективность.

Важно соблюдать курс приёма противовирусных препаратов, особенно в период зимних ОРВИ и пандемии коронавируса, сообщает Аргументы И Факты.