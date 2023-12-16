Ученые УрФУ и ИОС УрО РАН предложили новые химические соединения для лечения гриппа типа А (H1N1)

Исследователи утверждают, что эти соединения избирательно воздействуют на вирус без побочных эффектов. Грипп типа А является причиной многих пандемий, поэтому поиск эффективных противовирусных средств на основе малых молекул становится актуальным.
Новые соединения прошли первичный скрининг и обладают высокой противовирусной активностью. Эффективность в сочетании с низкой токсичностью для организма делает их потенциальными кандидатами для разработки лекарства. Важным параметром является индекс селективности, который у новых соединений оказался в значительно более высоких пределах (от 40 до 188) по сравнению с требованиями министерства здравоохранения России (больше 10).
Предстоит дополнительное изучение на животных и, в случае успешных результатов, дальнейшие этапы доклинического и клинического исследований для возможного внедрения в медицинскую практику, сообщает РИА Новости.
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