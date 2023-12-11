Врач Лаврищев поделился пятью основными ошибками при лечении простуды

Врач-терапевт Александр Лаврищев поделился пятью основными ошибками при лечении простуды, сообщает Вечерняя Москва.

Не делать сезонную вакцинацию от гриппа и коронавируса, хотя это эффективный способ профилактики.

Использовать противовирусные средства, несмотря на отсутствие эффективных препаратов для всех ОРВИ.

Принимать антибиотики без необходимости, не проводя анализы крови.

Терпеть высокую температуру, не учитывая свое самочувствие и сбивая температуру при необходимости.

Отказываться от лекарств при беременности или кормлении грудью, не учитывая доступные безопасные препараты.