Врач Лаврищев поделился пятью основными ошибками при лечении простуды

Врач-терапевт Александр Лаврищев поделился пятью основными ошибками при лечении простуды, сообщает Вечерняя Москва.
Не делать сезонную вакцинацию от гриппа и коронавируса, хотя это эффективный способ профилактики.
Использовать противовирусные средства, несмотря на отсутствие эффективных препаратов для всех ОРВИ.
Принимать антибиотики без необходимости, не проводя анализы крови.
Терпеть высокую температуру, не учитывая свое самочувствие и сбивая температуру при необходимости.
Отказываться от лекарств при беременности или кормлении грудью, не учитывая доступные безопасные препараты.
Ученые выявили связь между употреблением молока и повышенным риском преддиабета
Ученые из Нидерландов провели исследование, выявив связь между потреблением молока и повышенным риском преддиабета. Эксперимент, включавший более 74 тысяч добровольцев старше 46 лет, показал, что употребление молока, независимо от его жирности, связано с повышенным риском развития состояния преддиабета.
Генеральный директор разработчика чипов Arm Holdings предупредил о "восстании машин"
Главный исполнительный директор Arm Holdings, Рене Хаас, предостерегает о возможности "восстания машин" в связи с развитием искусственного интеллекта. В интервью Bloomberg он выразил беспокойство по поводу потери контроля человека над машинами и призвал к поиску "кнопки отмены" или способа отключения системы.
Названы сорта алкоголя, не приводящие к сильному похмелью
По словам Салли Адамс, напитки с низким содержанием конгенеров, особых веществ, имеют меньшую вероятность вызвать сильное похмелье.
Врач Мясников предупреждает о рисках медикаментозной зависимости
Врач Александр Мясников предупреждает о рисках медикаментозной зависимости, подчеркивая, что она может возникнуть при использовании различных препаратов. Он отмечает, что изменение образа питания, активности и прием безопасных слабительных важны для избежания хронических проблем с желудком.