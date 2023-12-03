Ученые выявили важную связь между болезнью Меньера и утолщением сосудистой оболочки глаза

Ученые из Гуйланского университета медицинских наук в Раште (Иран) выявили важную связь между болезнью Меньера и утолщением сосудистой оболочки глаза, известной как хориоидея.
Это редкое заболевание внутреннего уха, характеризующееся головокружением, тошнотой и потерей слуха, может быть связано с нейрососудистой патологией, так как у пациентов выявлено увеличение толщины хориоидеи на стороне пораженного уха. Это открытие может способствовать более глубокому пониманию причин и механизмов развития болезни Меньера, а также способствовать разработке новых методов лечения, сообщает Общественная Служба Новостей.
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