ВОЗ: в Европе зафиксирована самая быстрорастущая эпидемия ВИЧ

В Европейском регионе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) отмечена самая быстро растущая эпидемия ВИЧ в мире, сообщил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.
Он отметил, что 50% людей в этом регионе получают поздний диагноз, что является тревожной тенденцией, неизменной в течение последних 10 лет. Некоторые страны региона имеют неприемлемо высокий уровень смертности от ВИЧ, в то время как в других передача вируса практически полностью остановлена. Клюге подчеркнул важность вовлечения политиков, сектора здравоохранения и общественных лидеров в борьбу с ВИЧ, призвав преодолеть стигматизацию и бремя жизни с этим вирусом, сообщает ТАСС.
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