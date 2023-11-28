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Врач Чудаков предупреждает о возможном увеличении вероятности простуды при употреблении жирной пищи
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  • Опубликована сегодня в 16:25

Врач Чудаков предупреждает о возможном увеличении вероятности простуды при употреблении жирной пищи

Врач Сергей Чудаков предупреждает о возможном увеличении вероятности простуды при употреблении жирной, копчёной и маринованной пищи, а также при недостатке сна в период холодного времени года.

В своих рекомендациях врач призывает следовать здоровому образу жизни, снижая потребление растительного масла, сахара, красного мяса, а также избегая употребления копчёных и маринованных продуктов.

По его словам, важно быть осторожным с жирными кислотами, особенно с омега-6, чтобы избежать возможных воспалительных процессов.

Чудаков подчеркнул, что нехватка определённых кислот может наблюдаться у небольшого процента людей, но избыток их потребления может также привести к воспалениям.

Врач подчёркивает, что плохой сон и постоянный стресс увеличивают риск простуды в холодный период. Он рекомендует принимать магний для снятия длительного стресса, сообщает Правда.Ру.

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