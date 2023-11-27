В России было разработано новое лекарство от неизлечимого заболевания Бехтерева, и его эффективность была подтверждена личным опытом академика Сергея Лукьянова. Лукьянов испытал препарат на себе и рассказал о своем опыте борьбы с этим недугом.

Болезнь Бехтерева приводит к окостенению позвоночника и суставов, что в тяжелых случаях может лишить больного способности к движению.

Академик Лукьянов заболел этим недугом в 20 лет и последние 15 лет посвятил поиску эффективных лекарств от этого тяжелого недуга. Он отмечает, что двое из троих его детей могут унаследовать эту болезнь.

Лукьянов обратил внимание на биопрепараты от аутоиммунных заболеваний, которые облегчили его состояние. Однако они имеют недостаток: подавление симптомов, но не лечение поврежденных суставов.

Группа ученых из российских университетов решила использовать уникальность Т-клеточного рецептора для целенаправленного уничтожения группы аутоагрессивных клеток. После долгой работы по созданию алгоритмов и структур репертуаров Т-клеточных рецепторов лимфоцитов в группах здоровых и больных людей, генные инженеры разработали цитоклическое антитело, способное распознавать данный тип Т-клеточных рецепторов и уничтожать их иммунной системой организма, сообщает Involta.

Препарат, прошедший доклинические испытания на приматах и людях, показывает положительную динамику и не вызывает осложнений, что привлекло внимание компании BIOCAD. В настоящее время препарат готовится к выходу на международный рынок.