В России стали отмечать необычно долгий характер простуды у граждан

В стране находится в разгаре сезон острых респираторных вирусов, среди которых постепенно увеличивается число заболевших COVID-19, гриппом и ОРВИ. Кроме того, все чаще появляются рассказы о необычно продолжительных респираторных заболеваниях.
Одна из опрошенных женщин рассказала, что она болеет уже три месяца, но улучшений в своем состоянии не замечает, но все тесты на COVID-19 у нее отрицательные.
Хотя рассказы о заболеваниях отличаются, они имеют много общих симптомов. Например, многие отмечают потерю голоса на несколько дней и температуру на уровне 37,5 градусов. Несмотря на не слишком высокую температуру, люди испытывают серьезное недомогание. Затем возникает утомительный кашель, который продолжается неделями и даже месяцами.
Россия не является единственной, где наблюдается подобное явление. В октябре ученые Лондонского университета королевы Марии рассказывали о новой респираторной вирусной инфекции, которая не имела аналогов в научной литературе.
Симптомы "затяжного ОРВИ" включают кашель, боли в животе и диарею. Об этих симптомах сообщается в среднем через 11 недель после заражения.
Инфекционист Николай Малышев подчеркнул, что ему неизвестно о новом ОРВИ, и сообщил, что говорить о новом вирусе можно будет только при наличии структурированной тест-системы. Он добавил, что случаи затяжного ОРВИ были всегда, и в этом нет ничего сенсационного, но каждый случай требует индивидуального исследования, сообщает Вечерняя Москва.
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