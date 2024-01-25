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РИА Новости: Найдены оба черных ящика сбитого в Белгородской области Ил-76
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  • Опубликована сегодня в 11:18

РИА Новости: Найдены оба черных ящика сбитого в Белгородской области Ил-76

РИА Новости: были найдены оба чёрных ящиков, проливающие свет на трагический инцидент, который произошёл 24 января. Минобороны РФ первоначально сообщило, что самолет был сбит украинскими вооруженными силами с помощью зенитно-ракетного комплекса. Ракета была запущена с территории Харьковской области, в районе населенного пункта Липцы. Радиолокационные системы Воздушно-космических сил России зафиксировали пуск двух украинских ракет.

О том, какие именно ракеты были использованы - Patriot или IRIS-T, - рассказал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Самолет перевозил украинских военнопленных, подготовленных к обмену, всего на борту было 74 человека. Среди них было 65 украинских военнослужащих, которых сопровождали три конвоира и экипаж из шести человек. К сожалению, все находившиеся на борту погибли, что подтвердил Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области.

Экипаж сбитого Ил-76 успел сообщить о внешнем вмешательстве до трагического инцидента. Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне, бывший командующий Воздушно-космическими силами России Виктор Бондарев однозначно заявил, что самолет действительно был сбит. По мере продолжения расследования обнаружение обоих "черных ящиков" сыграет решающую роль в раскрытии деталей, связанных с этой катастрофой.

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