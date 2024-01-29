Лабораторные результаты, полученные специалистами Роспотребнадзора при исследовании икорного ассортимента с прилавков российских торговых точек, оказались неутешительными. 20% продукции оказалась либо фальсификатом, либо не соответствовала нормативным показателям. Эти данные содержит протокол заседания Общественного совета при федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Большая часть фальсифицированной икры имеет зарубежное происхождение. Недобросовестные производители фасуют её, в основном, на территории России и впоследствии выдают за продукцию отечественной рыбной промышленности. Как отмечается в документе, иностранная икра дешевле, но имеет низкое качество из-за использования в производстве антибиотиков, низкосортных кормов и гормонов.

По словам представителя Союза осетроводов России, доля икры, поступающей из Азии, составляет порядка 40 %. Объём контрабандной продукции превышает официальный почти в два раза. При этом специалисты Научно-исследовательского финансового института Минфина РФ оценивают долю нелегального деликатеса порядка 20%, а по данным НИУ ВШЭ — 27%.

"У потребителей в настоящее время отсутствует надежные ориентиры по выбору качественной и безопасной икры", — подчеркивается в протоколе заседания.

Общественный совет отметил, что введение цифровой маркировки икры лососёвых и осетровых рыб станет надёжной мерой по исправлению ситуации. В соответствии с постановлением Правительства РФ уже с 1 апреля 2024 года производителям необходимо пройти процедуру регистрации в системе мониторинга "Честный знак". С 1 мая икра должна поставляться в торговые организации уже исключительно с кодом на упаковке.

Накануне новогодних праздников Светлана Сазанова - заместитель заведующего кафедрой институциональной экономики ИЭФ ГУУ в интервью журналистам подчеркнула, что качественная лососёвая икра должна иметь стоимость не менее 7600 рублей за килограмм. При этом продукция в стеклянной таре будет дороже, чем в металлических банках. Важно помнить, что покупать икру стоит только в официальных торговых точках. Приобретая икру "с рук", покупатель может натолкнуться на некачественный, а порой и опасный товар.

Ранее эксперт Pravda. Ru Екатерина Курбатова подробно рассказала, какую лососёвую икру стоит покупать для праздничного стола. Она отметила, что при покупке стоит почитать отзывы о продукте, проверить наличие сертификата и качество упаковки.