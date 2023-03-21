Депутаты областной думы Чукотки предложили ввести ограничения на вывоз гражданскими самолетами красной икры. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

Предполагается, что перекрытие основного канала доставки икры в центральные города России позволит значительно снизить объемы незаконной добычи лососевых видов рыб, особенно анадырской кеты.

Ранее пресс-служба думы Чукотки сообщала, что предложение об установлении лимитов на вывоз икры авиатранспортом поступило от окружного правительства, передает ТАСС.

По новым правилам, одному человеку будет разрешено взять на борт самолета не более 10 кг икры без документов. При этом заводской продукции с соответствующей упаковкой и маркировкой ограничения не касаются.

Андырская кета — это один из видов тихоокеанской лососины, который обитает в Северной части Тихого океана, в том числе на севере Японии и вдоль берегов Аляски и Канады.

Кета является ценным объектом промысла, так как ее мясо считается очень вкусным и полезным, богатым полезными жирными кислотами, белками и витаминами.

Андырская кета получила свое название благодаря реке Андыр, расположенной на юго-востоке Камчатского края. Этот вид кеты отличается особым качеством мяса и часто используется в качестве ингредиента в ресторанах и гурманских блюдах.