Белорусский аналог IKEA планирует открыть до пяти новых магазинов в Петербурге

Белорусская компания Swed house, специализирующаяся на аналогичных продуктах как у IKEA, намерена увеличить количество своих магазинов в Санкт-Петербурге до пяти. Это было объявлено председателем Союза торговых центров, Булатом Шакировым.

Первый магазин Swed house был открыт в Санкт-Петербурге в ТЦ "Пулково" и занимает площадь 650 квадратных метров, с дополнительным складом площадью 1 100 квадратных метров. Второй магазин этой сети планируется открыть в ноябре в ТЦ "Парнас сити" на улице Михаила Дудина. Помимо этого, в Петербурге планируется запустить еще 3-5 магазинов этой марки, сообщает ТАСС.

Основной стратегической целью Swed house к концу текущего года является наличие десяти активных магазинов в странах СНГ и начало продажи франшизы. Владелец сети Swed house Мурат Шагылыджов подчеркнул, что компания адаптировала свой ассортимент к сложившейся ситуации, начав выпуск мебели, поскольку множество мебельных предприятий приостановили свою работу.

Ранее Булат Шакиров заявил, что Swed house может открыть до 10 магазинов в Москве в 2023 году и планирует открыть до 50 магазинов по всей России в ближайшие годы. У компании есть заводы в разных странах, включая Беларусь, Россию, Казахстан и Китай. Первый магазин Swed house в России был открыт в апреле 2023 года в ТРЦ "Щелковский" в Москв