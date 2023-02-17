Шведская Ingka Group, владеющая сетью магазинов IKEA и торговыми центрами "Мега", начала поиски покупателей на свою недвижимость в России.

Ingka — крупнейший собственник торговой недвижимости в России. Общая площадь торговых центров, которые принадлежат компании, составляет примерно 2,3 млн кв. м, арендная площадь — 1,8 млн кв. м. Группа ищет покупателя на весь портфель своей недвижимости, сообщает "РБК".

По информации источников, в настоящее время идут переговоры минимум с двумя потенциальными покупателями, но они находятся в начальной стадии.