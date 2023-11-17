Решение представителей культуры об уезде из России после начала СВО является результатом их личного выбора, подчеркнул народный артист России Николай Цискаридзе в ходе Санкт-Петербургского международного культурного форума, сообщает ТАСС.

"Каждый человек ищет, где ему лучше. Хочется жить так — пожалуйста", — отметил Цискаридзе, отвечая на вопрос о том, как он относится к представителям культуры, покинувшим Россию.

IX Санкт-Петербургский международный культурный форум — Форум объединенных культур проходит с 16 по 18 ноября. Организаторами мероприятия выступают правительство и Минкультуры РФ, власти Санкт-Петербурга и Государственный Эрмитаж.