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Николай Цискаридзе высказался о покинувших Россию артистах
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  • Опубликована сегодня в 20:56

Николай Цискаридзе высказался о покинувших Россию артистах

Решение представителей культуры об уезде из России после начала СВО является результатом их личного выбора, подчеркнул народный артист России Николай Цискаридзе в ходе Санкт-Петербургского международного культурного форума, сообщает ТАСС.

"Каждый человек ищет, где ему лучше. Хочется жить так — пожалуйста", — отметил Цискаридзе, отвечая на вопрос о том, как он относится к представителям культуры, покинувшим Россию.

IX Санкт-Петербургский международный культурный форум — Форум объединенных культур проходит с 16 по 18 ноября. Организаторами мероприятия выступают правительство и Минкультуры РФ, власти Санкт-Петербурга и Государственный Эрмитаж.

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