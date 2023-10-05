Источник, близкий к Игорю Николаеву, поделился, что с ним все хорошо

По информации ТАСС, Игорь Николаев, народный артист России, певец и композитор, успешно прошел операцию и находится дома, где проходит процесс реабилитации.

Источник, близкий к музыканту, поделился этой информацией и сообщил, что состояние Николаева удовлетворительное, и он чувствует себя хорошо после выписки из клиники.