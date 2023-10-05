Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 05.10.2023 : 99,4555
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 05.10.2023 : 104,3024
Источник, близкий к Игорю Николаеву, поделился, что с ним все хорошо
  1. Главная
  2. Общество
  3. Культура
  • Опубликована сегодня в 16:04

Источник, близкий к Игорю Николаеву, поделился, что с ним все хорошо

По информации ТАСС, Игорь Николаев, народный артист России, певец и композитор, успешно прошел операцию и находится дома, где проходит процесс реабилитации.

Источник, близкий к музыканту, поделился этой информацией и сообщил, что состояние Николаева удовлетворительное, и он чувствует себя хорошо после выписки из клиники.

Мир

Индия поддерживает дипломатическое урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе

Индия поддерживает дипломатическое урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе

Ариндам Багчи выразил беспокойство по поводу событий в Нагорном Карабахе.

Читать полностью
Таинственное заболевание поразило не менее чем 90 школьниц в Кении

Таинственное заболевание поразило не менее чем 90 школьниц в Кении

Минимум 90 школьниц пострадали от неизвестного заболевания, которое быстро распространилось и вызывает паралич ног.

Читать полностью

Общество

Банк России устанавливает официальные курсы валют на 6 октября 2023 года

Банк России устанавливает официальные курсы валют на 6 октября 2023 года

Банк России установил официальный курс доллара на уровне 99,6762 рубля.

Читать полностью
Губернатор Забайкальского края вмешался, чтобы спасти кошку от нападения собак

Губернатор Забайкальского края вмешался, чтобы спасти кошку от нападения собак

Александр Осипов столкнулся с толпой агрессивных собак в центре Читы, чтобы защитить кошку, которую они атаковали.

Читать полностью

Новости