Патриарх Кирилл уверен, что России не требуется общая идеология

У России уже есть общая идея и ценности, и, по убеждению патриарха Московского и всея Руси Кирилла, стране не требуется единая идеология. Это заявление было сделано им на заседании Всемирного русского народного собора, сообщает агентство ТАСС.
Патриарх Кирилл также подчеркнул, что национальная идея россиян заключается в "искренней любви и преданности Родине".
Ранее он высказывал мнение о том, что многонациональная и многоконфессиональная страна не может существовать без национальной идеи. По его словам, "национальная идеология, или скорее национальная идея, должна действительно объединять людей".
Предложение о внесении государственной идеологии в Конституцию ранее поступило от главы Следственного комитета Александра Бастрыкина. Он считает, что просто отмахнуться от идеологии государства невозможно.
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