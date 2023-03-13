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Пригожин рассказал журналисту The New York Times о выработке идеологем для ЧВК
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  • Опубликована сегодня в 19:39

Пригожин рассказал журналисту The New York Times о выработке идеологем для ЧВК "Вагнер"

Евгений Пригожин объяснил журналисту американской газеты The New York Times, для чего ЧВК "Вагнер" нужна идеология.

Предприниматель отметил, что основная идеологема США заключается в борьбе за демократию, а "музыканты" готовы бороться за справедливость. По словам Пригожина, ЧВК "Вагнер" предстоит определить для себя "центры зла", которые попытаются разрушить Россию и начать им противостоять.

"Идеологическая подготовка, на мой взгляд, кратно увеличит эффективность применения наших подразделений", — заключил бизнесмен. Его слова приводит пресс-служба компании "Конкорд".

Ранее Пригожин рассказал, что после освобождения Бахмута (Артемовск) бойцы ЧВК "Вагнер" будут определять собственную идеологию, которая станет перезагрузкой формирования.

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