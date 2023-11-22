Ученые ЮФУ создали инновационную систему для борьбы с образованием сосулек на крышах зданий

Разработанная вибрационная система состоит из набора моторов, каждый из которых имеет размер, не превышающий спичечный коробок. Они крепятся на небольшой карниз из тонкого металла на расстоянии около метра друг от друга, после чего дополнительно устанавливается козырек на крыше.
Как пояснил Камал Абдулвахидов, идея системы возникла после случаев, когда сосульки падали с крыш даже на территории университета. Он посчитал, что эту проблему можно решить.
Системой можно управлять удаленно. При активации моторов вся система начинает вибрировать, что препятствует равномерному стеканию воды с крыши и ее скоплению в определенном месте. Устройство может быть включено на 1-1,5 часа.
Основное преимущество этой системы заключается в ее экономичности. Например, для работы всего 10 моторов требуется меньше, чем для обычной лампочки, сообщает Аргументы И Факты.
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