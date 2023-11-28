Крупнейший айсберг на Земле вынесло в открытые воды Южного океана

Согласно информации пресс-службы Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ), крупнейший в мире айсберг A23а в результате дрейфа выбросило в открытые воды Южного океана во вторник.
Ученые ожидают, что судьба этого айсберга будет определена в ближайшее время.
"Специалисты Центра ледовой и гидрометеорологической информации ААНИИ предполагают, что в течение следующего месяца он достигнет моря Скоша, где скоро прекратит свое существование, или же останется в системе круговорота Уэдделла, продолжая дрейфовать еще несколько лет", — гласит официальное сообщение.
На данный момент площадь айсберга составляет примерно 4170 квадратных километров, что в два раза больше, чем площадь города Санкт-Петербурга.
Отмечается, что этот гигантский айсберг откололся от внешнего края шельфового ледника Фильхнер в 1986 году и более 30 лет находился на мели в центральной части моря Уэдделла. Весной 2023 года он начал активное перемещение в сторону края льда. Пройдя более 2 тысяч километров вдоль берегов Антарктического полуострова за антарктическую зиму, айсберг преодолел это расстояние без существенных потерь в площади.
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