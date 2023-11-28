ААНИИ сообщает, что крупнейший в мире айсберг, А23а может в ближайшее время разрушиться в море Скоша

По информации Центра ледовой и гидрометеорологической информации Арктического и антарктического научно-исследовательского института, айсберг в течение следующего месяца попадет в море Скоша, где столкнется с воздействием ветра, волн и теплых океанических вод, что приведет к его разрушению. Тем не менее возможен вариант, что он продолжит дрейфовать в системе круговорота Уэдделла в течение нескольких лет.
А23а откололся от внешнего края шельфового ледника Фильхнера в 1986 году и более 30 лет располагался на мели в центре Уэдделла. Весной 2023 года ледник начал дрейфовать в сторону кромки льда.
Пройдя вдоль берегов Антарктического полуострова, А23а преодолел путь в 2070 км, что эквивалентно расстоянию от Санкт-Петербурга до Краснодара. На данный момент площадь айсберга составляет порядка 4170 кв. км, что в два раза больше площади Петербурга и в три раза больше площади Нью-Йорка, сообщает Аргументы И факты.
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