Ученые объявили о необратимости процесса таяния огромных ледников Антарктиды

В ближайшем десятилетии скорость таяния этих ледников значительно увеличится, приводя к их превращению в воду и поднятию уровня Мирового океана на 5 метров, сообщает Правда.Ру.

Этот глобальный катаклизм становится неизбежным, независимо от возможности человечества снизить выбросы парниковых газов и сдержать глобальное потепление в пределах установленного Парижским соглашением лимита в 1,5 градуса по сравнению с доиндустриальным периодом.

Исследователи считают, что борьбу с изменением климата следовало начинать десятилетия назад, чтобы сохранить ледяную шапку Антарктиды, но в настоящее время контроль над процессом уже утрачен.

Эти выводы были сделаны британскими учеными, разрабатывающими различные сценарии климата. Прогноз вызывает серьезные опасения, хотя, конечно, найдутся оппоненты, высказывающие свои аргументы. Однако практически все согласны с тем, что потепление происходит намного быстрее, чем недавно предполагалось учеными. Сегодня необходимо немедленно готовиться к этому и корректировать планы адаптации.

Многие климатологи предполагают, что при полном исчезновении ледников уровень Мирового океана поднимется на 7 метров, что больше, чем при таянии ледников Антарктиды. Это может привести к наиболее апокалиптическим сценариям, которые сегодня активно обсуждаются в социальных сетях.