Опубликована дата выхода долгожданного фильма "Лед 3"

В интернете появился первый трейлер российской мелодрамы, а именно фильма "Лед 3" от режиссера Юрия Хмельницкого. На YouTube-канале "Kinoman" доступны кадры с участием Александра Петрова и других актеров, сообщает Центральная Служба Новостей.
Это долгожданное продолжение спортивной кинокартины, предшествующие части которой вышли в 2018 и 2020 годах. В новой ленте снова встретятся Петров и Мария Аронова, а также будут представлены новые персонажи в исполнении актеров Анны Савранской и Степана Белозерова.
Создатели проекта поставили задачу передать атмосферу и воссоздать чарующий настрой предыдущих частей, чтобы поклонники могли почувствовать волшебство и восхищение. Премьера фильма "Лед 3" намечена на 14 февраля 2024 года.
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