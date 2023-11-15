Опубликована дата выхода долгожданного фильма "Лед 3"

В интернете появился первый трейлер российской мелодрамы, а именно фильма "Лед 3" от режиссера Юрия Хмельницкого. На YouTube-канале "Kinoman" доступны кадры с участием Александра Петрова и других актеров, сообщает Центральная Служба Новостей.

Это долгожданное продолжение спортивной кинокартины, предшествующие части которой вышли в 2018 и 2020 годах. В новой ленте снова встретятся Петров и Мария Аронова, а также будут представлены новые персонажи в исполнении актеров Анны Савранской и Степана Белозерова.

Создатели проекта поставили задачу передать атмосферу и воссоздать чарующий настрой предыдущих частей, чтобы поклонники могли почувствовать волшебство и восхищение. Премьера фильма "Лед 3" намечена на 14 февраля 2024 года.