Американские санкции стали ключевой причиной, почему посредники отказываются провозить на территорию России смартфоны iPhone по параллельному импорту, сообщает газета "Известия". Напомним, что введенные со стороны США ограничения запрещают доставлять в РФ гаджеты дороже $300.
«Санкции могут коснуться не только смартфонов из США, ... но вообще всех аппаратов, где используются американские патенты и технологии. А это практически все гаджеты, в том числе китайские и южнокорейские»
Ранее вице-премьер, глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что iPhone 14 будет поставляться в Россию по параллельному импорту.
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