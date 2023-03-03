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  • Опубликована сегодня в 12:52

Поставщики отказываются провозить на территорию РФ iPhone по параллельному импорту

Американские санкции стали ключевой причиной, почему посредники отказываются провозить на территорию России смартфоны iPhone по параллельному импорту, сообщает газета "Известия". Напомним, что введенные со стороны США ограничения запрещают доставлять в РФ гаджеты дороже $300.

«Санкции могут коснуться не только смартфонов из США, ... но вообще всех аппаратов, где используются американские патенты и технологии. А это практически все гаджеты, в том числе китайские и южнокорейские»

Ранее вице-премьер, глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что iPhone 14 будет поставляться в Россию по параллельному импорту.

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