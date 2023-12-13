Врач-диетолог Мухина рекомендует соблюдать полуголод при гриппе и простуде

Марият Мухина отмечает, что рацион при заболеваниях ОРВИ должен исключать продукты, богатые питательными веществами, так как они тяжело воспринимаются ослабленным организмом. Мухина советует избегать мяса, сладкого чая и фруктов во время болезни, так как они могут негативно влиять на функциональность иммунных клеток.

Эксперт предупреждает, что жирные и сладкие продукты способствуют размножению патогенных организмов. Она также подчеркивает, что соблюдение полуголода при гриппе и простуде позволяет иммунной системе использовать энергию для борьбы с болезнью, а не на пищеварение.

Рекомендации Мухиной включают двухразовое питание, отказ от простых углеводов, употребление куриного бульона и воды, а также предпочтение кисломолочных продуктов и каш из цельного зерна для поддержки иммунитета, сообщает МедикФорум.