Эндокринолог Катхурия предупредила о потенциальном вреде неправильной практики интервального голодания

Эндокринолог из Европейского медицинского центра (EMC), Юлия Катхурия, предупредила о потенциальном вреде неправильной практики интервального голодания, подчеркнув, что это может привести к развитию желчнокаменной болезни.
Врач объяснила, что любой период голодания замедляет сокращение стенок желчного пузыря, вызывая застой желчи. У людей с предрасположенностью к образованию камней в желчном пузыре или с "ленивым желчным пузырем" это может способствовать развитию желчнокаменной болезни, сообщает Газета.Ру.
Кроме того, Катхурия предупредила, что недостаточно разнообразное питание во время интервального голодания может привести к дефициту важных питательных веществ, вызывая дисбаланс витаминов, белка и микроэлементов. Специалист советует провести биохимический анализ крови для оценки уровня витаминов и белка, подчеркнув, что даже популярная схема 8/16 (16 часов голодания и 8 часов приема пищи) не всегда подходит, и рекомендует постепенно увеличивать длину временных промежутков голодания. Неправильный подход к интервальному голоданию, по словам Катхурии, может стать фактором риска для нарушений пищевого поведения и не достичь основной цели — похудения.
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