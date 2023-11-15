Ученые провели исследование, направленное на выявление оптимального времени голодания для улучшения сна и настроения. Согласно результатам крупнейшего в Великобритании общественного научного исследования, прием пищи в десятичасовом окне может значительно повысить уровень энергии и поднять настроение, сопровождаясь снижением чувства голода.
Ученые из Королевского колледжа Лондона представили результаты исследования на Европейской конференции по питанию в Белграде, Сербия. Десятичасовое окно представляет собой режим, при котором прием пищи ограничен десятью часами в течение суток, с последующим 14-часовым периодом голодания. Этот метод, хотя и менее строгий, все равно демонстрирует положительные результаты, такие как повышение настроения, энергии и снижение чувства голода, сообщает Центральная Служба Новостей.
Интервальное голодание (IF) или ограничение приема пищи на определенный период времени популярно для контроля веса. Даже при десятичасовом окне ученые выявили положительные изменения в настроении и энергии, противоречащие утверждениям некоторых сторонников более коротких интервалов, таких как шестичасовые.
Таким образом, даже относительно умеренные ограничения приема пищи могут приносить заметные положительные результаты для здоровья, подчеркивая важность не только того, что мы едим, но и времени, в которое мы это делаем.
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