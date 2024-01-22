Венгрия отклонила военную помощь Украине из фонда ЕС

Венгрия не планирует участвовать в выделении военной помощи Киеву на сумму €5 млрд в год из специального фонда Евросоюза (ЕС). Об этом заявил Петер Сийярто, министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии, во время встречи с коллегами из ЕС в Брюсселе, по информации ТАСС.

Сийярто подчеркнул, что несмотря на то, что Венгрия не собирается оказывать помощь Украине, она не имеет намерения мешать другим странам в поставках оружия Киеву.

Глава МИД отметил: "Мы не готовы принимать участие в процессе, который приведет к увеличению поставок оружия на Украину". Он также добавил, что при согласии с предложением Еврокомиссии, Венгрия должна была бы внести €60 млн в течение года после принятия решения, чтобы другие страны могли поставлять оружие Украине.

Ранее было сообщено, что Европейская служба внешних связей разработала новый механизм военной помощи Киеву на сумму более €20 млрд.

16 января пять ведущих политических сил Европарламента призвали страны Европейского союза выполнить обещания по предоставлению Украине военной и финансовой поддержки.