Жители Москвы рассказали, с какими проблемами сталкиваются при аренде жилья

С приходом осени стоимость аренды жилья в столице стремительно возросла. Если еще недавно трехкомнатную квартиру на Павелецкой можно было снять за 70 тысяч, то теперь за нее просят уже 100 тысяч. Обе стороны сделки сталкиваются с трудностями. Собственники жалуются на жильцов, тогда как те выражают недовольство требованиями собственников и условиями проживания, сообщает Rznonline.Ru.

Журналисты провели анализ личных историй людей, снимавших жилье в Москве. Среди наиболее выдающихся рассказов выделяются истории борьбы с нашествием тараканов, конфликты с арендодателями и даже случаи вывоза квартиры прямо из-под носа.

Для многих желающих снять квартиру в Москве этот процесс стал настоящим квестом, финал которого далеко не всегда легко достигнуть. Один из вариантов избежать поисков на сайтах аренды недвижимости — обзавестись ботом, который будет автоматически искать предложения, соответствующие конкретным требованиям, и оперативно сообщать о доступных вариантах. Однако следует помнить, что описание объекта аренды может существенно отличаться от его реального состояния. Таким образом, видимо уютный лофт на деле может оказаться скромным помещением с клопами и матрасом на полу.