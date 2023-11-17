Глава Минстроя назвал причину обрушения дома в Астрахани

Руководитель Минстроя высказал мнение, что обрушение дома в Астрахани произошло из-за недостаточного внимания со стороны контролирующих органов. Ирек Файзуллин, министр строительства и ЖКХ РФ, высказал эту точку зрения на VIII Всероссийском съезде региональных операторов капитального ремонта, сообщает ТАСС.

"Главные жилищные инспекторы несут постоянную ответственность. Трагедия в Астрахани вчера - в чем ее причина? - Связана с тем, что произошел недосмотр. Внесение изменений в объект должно осуществляться с особым вниманием", - отметил он.

Файзуллин считает, что внимательная деятельность контролирующих органов должна гарантировать предотвращение подобных трагедий. Он подчеркнул, что в сфере капитального ремонта и газоснабжения существует много важных деталей.

Замглавы Минстроя РФ, Алексей Ересько, сообщил, что ведомство следит за развитием ситуации в Астрахани.

"В настоящее время проводятся следственные мероприятия. При необходимости Минстрой подключится", - добавил он в беседе с журналистами на форуме.