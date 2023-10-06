С начала текущего года более 750 детей-сирот получили жилье в Подмосковье

С начала 2023 года в Московской области более 750 детей-сирот получили жилье, и более 270 из них смогли приобрести квартиры самостоятельно, используя жилищные сертификаты. Эту информацию предоставила пресс-служба Министерства социального развития Подмосковья.

Людмила Болатаева, министр социального развития Подмосковья, отметила, что к текущему моменту более 750 детей-сирот получили жилье, что составляет 86% от общего запланированного числа на текущий год. Из них 483 ребенка получили квартиры, а еще 271 ребенок смог приобрести жилье самостоятельно, выбрав жилищный сертификат. Также сообщается, что срок выдачи жилищных сертификатов был продлен до 1 ноября, сообщает ТАСС.

Преимущество жилищных сертификатов заключается в том, что они позволяют сразу оформить квартиру на имя ребенка и дать ему возможность выбрать жилье в любом городском округе Московской области.

Согласно данным министерства, в текущем году общее количество детей-сирот, которые получат жилье, составит 876 человек. Бюджет Московской области выделил на эту цель 3,9 миллиарда рублей.