В Сочи и Анапе оказались самые дорогие средние цены в отелях в 2023 году

Сервис "Яндекс. Путешествия" представил анализ стоимости проживания в популярных городах для туристов в 2023 году на основе данных бронирования пользователей за весь год.

Москва и Санкт-Петербург лидируют по числу бронирований, средняя стоимость ночлега в них составила 5,2 и 5,3 тысячи рублей соответственно. В Сочи за сутки проживания пришлось заплатить в среднем 6,6 тысячи рублей.

Казань и Нижний Новгород близки по цене — в среднем 5,7 тысячи рублей за ночь, в то время как в Краснодаре стоимость суток пребывания составила четыре тысячи рублей. В Ростове-на-Дону и Екатеринбурге проживание обошлось в 4,6 тысячи рублей.

Среди востребованных мест также попали Анапа и Воронеж, где цены на ночлег составили 7,4 и 5,3 тысячи рублей соответственно.

В сравнении с зарубежными направлениями, наибольшие расходы на проживание у россиян были в Дубае — в среднем 18 тысяч рублей за сутки. В Ереване, Алма-Ате и Баку средние траты превышали девять тысяч рублей. Стамбул и Ташкент оказались немного более доступными. Туристы, выбравшие Минск, Астану и Гагру, платили более шести тысяч рублей за ночь. В Бресте средняя стоимость проживания составила всего 5,4 тысячи рублей.