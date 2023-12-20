Эксперты выделяют самые желанные для туристов подарки от отелей

Эксперты утверждают, что самым желанным подарком от отелей для туристов является возможность позднего выезда. Согласно исследованию, проведенному сервисом МТС Travel, 47% путешественников предпочли бы этот бонус.

На втором месте по популярности — бесплатный ранний заезд (28% клиентов), а на третьем — бесплатные завтраки, которые важны для четверти туристов. Эксперты также отмечают, что стоимость завтрака в российских отелях зависит от их звездности и в среднем составляет от 700 до тысячи рублей, сообщает РИА Новости.