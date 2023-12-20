Эксперты выделяют самые желанные для туристов подарки от отелей

Эксперты утверждают, что самым желанным подарком от отелей для туристов является возможность позднего выезда. Согласно исследованию, проведенному сервисом МТС Travel, 47% путешественников предпочли бы этот бонус.
На втором месте по популярности — бесплатный ранний заезд (28% клиентов), а на третьем — бесплатные завтраки, которые важны для четверти туристов. Эксперты также отмечают, что стоимость завтрака в российских отелях зависит от их звездности и в среднем составляет от 700 до тысячи рублей, сообщает РИА Новости.
106-летняя австралийка раскрывает секрет своей долгой жизни
Кэти Макрей, живущая в Австралии, отметившая свое 106-летие, поделилась историей своей долгой жизни с Business Insider. Родившись в 1917 году в Лондоне, она уже в 15 лет устроилась на работу секретарем и в 1965 году переехала в Австралию вместе с мужем.
Запад пророчит Украине очень сложную зиму
Политики считают, что пережить зимние месяцы украинцам будет тяжело без дополнительной помощи.
В 2024 году фитнес-центры в России планируют поднять цены на абонементы на 7-12%
В 2024 году фитнес-центры в России планируют поднять цены на абонементы на 7-12%, согласно прогнозу агентства FitnessData, вызванному увеличением расходов на импортное оборудование. В 2023 году бюджеты на открытие фитнес-клубов выросли на 40-50%, что приведет к необходимости расширения клиентской базы и повышению стоимости услуг.
Ученые разработали новое средство против опухолей
Ученые Университета Лобачевского создали противоопухолевый конъюгат на основе колхицина с низкой токсичностью. Это новое вещество, подтвержденное лабораторными тестами, может контролируемо воздействовать на опухоль, снижая токсичность.