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Эксперты: туристы выделили города с лучшими отелями
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  • Опубликована сегодня в 10:27

Эксперты: туристы выделили города с лучшими отелями

В России лидирует Красная Поляна, где гостиницы получили высокие 9,33 балла из 10. Смоленск, Калининград и Зеленоградск также вошли в топ-четверку.

В международном рейтинге лучшие отели оказались в Дохе с оценкой 8,85 балла, за которыми следуют Тбилиси, Флоренция и Вена. Важно отметить, что столицы и мегаполисы не попали в список, а многие курортные направления оценились высоко, сообщает РИА Новости.

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