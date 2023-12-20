Эксперты: туристы выделили города с лучшими отелями

В России лидирует Красная Поляна, где гостиницы получили высокие 9,33 балла из 10. Смоленск, Калининград и Зеленоградск также вошли в топ-четверку.
В международном рейтинге лучшие отели оказались в Дохе с оценкой 8,85 балла, за которыми следуют Тбилиси, Флоренция и Вена. Важно отметить, что столицы и мегаполисы не попали в список, а многие курортные направления оценились высоко, сообщает РИА Новости.
На картине Рембрандта "Ночной дозор" ученые обнаружили ранее неизвестный свинцовый раствор
В результате использования рентгеновской аппаратуры при исследовании знаменитой картины Рембрандта "Ночной дозор", ученые из Нидерландов и Германии обнаружили ранее неизвестный свинцовый раствор.
Германия: Финансирование Украины может быть сокращено
Правительство ФРГ тщательно обсуждает размер возможной финансовой помощи Киеву.
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