Каждый пятый житель России останавливается в отелях примерно раз в полгода

Около 22% опрошенных заявили, что они предпочитают использовать услуги отелей с такой периодичностью. Изученные данные также указывают на то, что 42% респондентов выбираются в отели раз в год, в то время как 12% делают это раз в квартал или даже чаще.
Кроме того, стало известно, что при выборе отеля 78% опрошенных в первую очередь обращают внимание на стоимость номера. Расположение отеля оценили 61% респондентов, отзывы на сайтах бронирования учитывают 47%, режим питания в отеле важен для 40%, а возможность бесплатной отмены бронирования — для 26%, сообщает RT.
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