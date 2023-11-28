Россияне сообщили, что чаще всего спрашивают у работников отеля

По результатам опроса, проведенного сервисом "Яндекс Путешествия", стало известно, что российские туристы в большинстве случаев обращаются к персоналу отеля через ресепшн. Эти обращения обычно связаны с запросами пароля от wi-fi или сообщением о неисправностях в номере.

Изученные данные также указывают на то, что 42% россиян выбирают остановку в отелях один раз за годовой период, еще 22% предпочитают делать это каждые полгода, а 12% — ежеквартально или даже чаще, сообщает Газета.Ру.

При выборе места проживания респонденты в первую очередь уделяют внимание стоимости номера (78%), местоположению отеля (61%), отзывам на сайтах бронирования (47%), питанию в отеле (40%) и возможности бесплатной отмены бронирования (26%).

Россияне также поделились информацией о том, по каким вопросам они чаще всего обращаются к сотрудникам отелей на ресепшн: запросы пароля от wi-fi — 64%, уведомления о неисправностях в номере — 51%, вопросы о трансфере — 30%, заказ такси/трансфера — 22%, изменение сроков проживания — 17%.

Перед заездом в отель обращаются 43% россиян, чтобы запросить какую-либо услугу. По данным "Яндекс Путешествия", 70% запросов от пользователей обрабатываются отелем.

Три четверти опрошенных (75%) оставляют отзывы об отеле после проживания. Среди них 39% выделяют положительные моменты, 14% указывают на недостатки, а 22% предпочитают всегда делиться своим мнением.