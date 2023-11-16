Гостиницу "Башкортостан", расположенную в центре Уфы, выставили на торги

Гостиницу "Башкортостан" в центре Уфы выставили на торги по начальной цене 1,66 миллиарда рублей. Владеет этой гостиницей нефтяная компания "Башнефть".
Объявление о продаже 100% акций компании "Гостиничный комплекс "Башкортостан"" появилось на торговой площадке "ТЭК-Торг" 14 ноября. Ранее, в сети уже появлялась информация о продаже гостиницы, но тогда лот оценивался в 1,44 миллиарда рублей, сообщает UFA1.Ru.
Известно, что гостиницей управляет депутат Курултая Олег Калинин, который также исполняет обязанности директора департамента по управлению делами в "Башнефти". Учредителем компании "Гостиничный комплекс "Башкортостан"" является ПАО АНК "Башнефть", а крупнейшим акционером этой компании является федеральная "Роснефть". По последней опубликованной отчетности, гостиница в 2021 году получила 1,6 миллиона рублей чистой прибыли при выручке в размере 322 миллиона рублей.
Эту гостиницу уже ранее пытались продать: в 2021 году она выставлялась на торги, но тогда от этой идеи отказались.
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