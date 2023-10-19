Пациенты частной клиники в Москве госпитализированы после пожара

Несколько пациентов частной клиники на юге Москвы были госпитализированы после возгорания, которое произошло в кабинете на первом этаже.

Пожар, с площадью 3 квадратных метра, был быстро ликвидирован, и клиника была эвакуирована. Пострадавшие направлены в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского для медицинской помощи.

Это произошло в Международной академической клинике.