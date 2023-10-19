Пациенты частной клиники в Москве госпитализированы после пожара

Несколько пациентов частной клиники на юге Москвы были госпитализированы после возгорания, которое произошло в кабинете на первом этаже.
Пожар, с площадью 3 квадратных метра, был быстро ликвидирован, и клиника была эвакуирована. Пострадавшие направлены в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского для медицинской помощи.
Это произошло в Международной академической клинике.
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И.о. министра Испании обвинила страну и Евросоюз в подчиненности США во внешней политике
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