Жителя Хакассии осудили на 7 лет колонии за ДТП, произошедшее в 2015 году

Мужчину из Хакасии приговорили к семилетнему заключению в колонии строгого режима за ДТП с тремя погибшими и вождение в состоянии алкогольного опьянения в 2015 году. В течение этого периода данный житель региона также отбывал наказание в Донецкой Народной Республике (ДНР) за другое преступление, как сообщается в пресс-релизе, опубликованном объединенной пресс-службой судов Хакасии.
"Даниилу Блинову назначено наказание в виде семилетнего лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на протяжении 2 лет и 10 месяцев", — сообщается в пресс-релизе.
В марте 2015 года он совершил ДТП в Хакасии, в результате которого погибли три человека, а в ноябре того же года его задержали за вождение в нетрезвом состоянии. В 2016 году на него был выдан федеральный ордер на его поиск. В 2019 году стало известно, что мужчина отбывает наказание в ДНР за другое преступление. После окончания срока наказания в 2023 году его доставили в Хакасию, и возобновили уголовное преследование, сообщает ТАСС.
Также мужчине было наложено обязательство выплатить 1,3 миллиона рублей в пользу семей погибших как компенсацию морального вреда, а также 60 тысяч рублей в виде судебных издержек, связанных с участием адвоката по назначению в судебных заседаниях.
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