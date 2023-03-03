Нефтехранилище в Хорватии потеряло около 3,5 т природного топлива: это произошло близ города Загреба по направлению Ежево - Иванич - Град в результате появившейся в трубопроводе трещины. Этой информацией поделился телеканал N1 со ссылкой на председателя нефтяной компании INA Уна Радулович-Зекич.
«Приступаем к детальному расследованию инцидента, в результате которого будут представлены точные данные»
В настоящий момент на месте ЧП работает аварийная бригада.
Политолог Самонкин призвал уйти от бюрократии в вопросе снабжения добровольческих формирований
Пришла пора отказаться от бюрократического подхода к вопросу снабжения российских подразделений, не входящих в структуру Минобороны РФ. Об этом заявил политолог, президент АНО "Евразийский институт молодежных инициатив" Юрий Самонкин.
Михаил Мурашко наказал ректора ТГМУ Чичановскую
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко обратил внимание на сомнительные с точки зрения закона действия ректора Тверского государственного медицинского университета.