Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 04.03.2023 : 75,4592
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 04.03.2023 : 80,0469
  1. Главная
  2. Мир
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 19:29

Хорватия лишилась около 3,5 т нефти из-за трещины в трубопроводе

Нефтехранилище в Хорватии потеряло около 3,5 т природного топлива: это произошло близ города Загреба по направлению Ежево - Иванич - Град в результате появившейся в трубопроводе трещины. Этой информацией поделился телеканал N1 со ссылкой на председателя нефтяной компании INA Уна Радулович-Зекич.

«Приступаем к детальному расследованию инцидента, в результате которого будут представлены точные данные»

В настоящий момент на месте ЧП работает аварийная бригада.

Мир

Эксперт: техника НАТО, поставленная Украине, вероятно, не будет использована

Она слишком дорогая

Читать полностью

МИД Сербии: Белград не поставлял боеприпасы Украине

Москве тоже не поставляли

Читать полностью

Общество

Политолог Самонкин призвал уйти от бюрократии в вопросе снабжения добровольческих формирований

Политолог Самонкин призвал уйти от бюрократии в вопросе снабжения добровольческих формирований

Пришла пора отказаться от бюрократического подхода к вопросу снабжения российских подразделений, не входящих в структуру Минобороны РФ. Об этом заявил политолог, президент АНО "Евразийский институт молодежных инициатив" Юрий Самонкин.

Читать полностью
Михаил Мурашко наказал ректора ТГМУ Чичановскую

Михаил Мурашко наказал ректора ТГМУ Чичановскую

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко обратил внимание на сомнительные с точки зрения закона действия ректора Тверского государственного медицинского университета.

Читать полностью

Новости