Нефтехранилище в Хорватии потеряло около 3,5 т природного топлива: это произошло близ города Загреба по направлению Ежево - Иванич - Град в результате появившейся в трубопроводе трещины. Этой информацией поделился телеканал N1 со ссылкой на председателя нефтяной компании INA Уна Радулович-Зекич.

«Приступаем к детальному расследованию инцидента, в результате которого будут представлены точные данные»

В настоящий момент на месте ЧП работает аварийная бригада.