Экс-министр обороны Хорватии оправдан в токсикологической экспертизе по делу ДТП

Окружная прокуратура Винковци заявила, что Марио Баножич, бывший министр обороны Хорватии, был трезв в момент аварии, в результате которой он был отправлен в отставку. Это подтверждено результатами токсикологической экспертизы, проведенной после ДТП, в ходе которой погиб водитель другого автомобиля. Прокуратура отметила, что у водителя не было признаков алкогольного или наркотического воздействия.

Нацеленная на алкоголь, наркотики, психотропные вещества и лекарственные препараты токсикологическая экспертиза, проведенная в общей районной больнице города Винковци, не выявила наличие вредных веществ, влияющих на психофизические способности 44-летнего подозреваемого в момент аварии.

Ранее СМИ сообщали о высоком содержании алкоголя в крови экс-министра сразу после происшествия. Однако прокуратура опровергла эти данные, подтвердив трезвость Баножича во время ДТП. Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович объявил об отставке главы Минобороны 11 ноября, отметив, что он был один за рулем в выходной день, перемещаясь без сопровождения службы безопасности. Расследование также установило, что Баножич совершил нарушение, выехав на полосу встречного движения в условиях низкой видимости из-за тумана, что привело к столкновению с микроавтобусом и гибели водителя другого транспортного средства.