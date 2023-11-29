Врач Орфанова: мед содержит бор, который снижает уровень женских гормонов

Сахар представляет собой продукт с высоким содержанием калорий, не обладающий питательной ценностью. Его избыточное употребление способствует развитию ожирения и других серьезных заболеваний, включая сахарный диабет второго типа. Акушер-гинеколог из Центра репродуктивного здоровья "СМ-Клиника" Идилия Орфанова предупредила об опасности избыточного потребления сахара и отметила другие вредные продукты для здоровья женщины.

Врач отметила, что синтетические сахарозаменители также могут вызывать проблемы со здоровьем. Орфанова подчеркнула, что умеренное употребление меда также важно, так как он содержит бор, который может снизить уровень женских гормонов и увеличить выработку мужских.

Вторым вредным продуктом, названным врачом, является маргарин, содержащий много трансжиров, которые могут вызвать проблемы от набора веса до увеличения риска развития онкологии. Особенно вреден маргарин для женщин из-за преобладания процессов синтеза жиров у них.

Орфанова также подчеркнула губительное воздействие алкоголя на организм женщины, которое может привести к изменению гормонального фона, ухудшению репродуктивной функции и другим проблемам со здоровьем.

Врач рекомендовала ограничить потребление белого дрожжевого хлеба и булочек, так как они состоят в основном из пустых калорий, крахмала и дрожжей. Регулярное употребление таких продуктов может привести к лишнему весу и связанным с этим заболеваниям. Также высказано предупреждение относительно супов и лапши быстрого приготовления, а также бульонных кубиков, которые могут повысить риск развития гастрита или язвы из-за высокого содержания соли и специй, особенно вредных для женского организма.