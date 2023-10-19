Honda и General Motors запустят сервис беспилотных такси в Токио к 2026 году

Японский автопроизводитель Honda и американская корпорация General Motors (GM) объединяют усилия с целью запуска сервиса беспилотного такси в Токио до 2026 года.

По информации Nikkei Asia, обе компании создадут совместное предприятие на территории Японии уже в 2024 году.

Внедрением этого сервиса в инфраструктуру Токио будет активно заниматься подразделение GM Cruise Holding, специализирующееся на разработке технологий автономного вождения.

Планируется создать парк из 500 автомобилей четвертого уровня автономности Cruise Origin, разработанных совместно Honda и GM.