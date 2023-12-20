Эксперт выделил санаторный отдых как наиболее востребованный в период новогодних праздников

Эксперт в области туризма, вице-президент Российского союза индустрии Дмитрий Горин, выделил санаторный отдых как наиболее востребованный в период новогодних праздников. По его словам, на сегодняшний день практически невозможно забронировать место в лечебно-профилактических учреждениях на январские выходные. Эксперт подчеркнул, что увеличенный спрос на санаторный отдых привел к необходимости строительства новых объектов.
Горин отметил, что внутренний туризм в России охватывает всю страну, от Владивостока до Калининграда. Он подчеркнул разнообразие предпочтений туристов, отдавших предпочтение проведению новогодних праздников в своем регионе, и тех, кто предпочитает путешествовать за его пределы.
Также было отмечено увеличение популярности железнодорожных путешествий, включая поездки в Карелию, а также рост предложений в сфере экскурсионных путешествий, в том числе туров по Золотому кольцу и посещения русских усадеб, сообщает Центральная Служба Новостей.
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