Россиянам предложили ехать на Новый год в Абхазию

Чтобы найти жилье на Новый год в последний момент, российским туристам рекомендуют обратить внимание на менее популярные направления. Эксперт сервиса Cuva, Екатерина Царук, подчеркнула, что в топ-3 самых популярных направлений входят Москва, Санкт-Петербург и Казань, и посоветовала выбрать менее востребованные города, такие как Владикавказ, Геленджик, Анапа на Юге России.

Также в качестве альтернативы она предложила рассмотреть зарубежные направления, такие как Белоруссия, Абхазия, Узбекистан, Армения и Азербайджан. Особо выделила Абхазию, отметив отсутствие необходимости в визе, красивую зимнюю природу и доступное размещение в не переполненных туристами отелях. Царук также посоветовала изучить рынок и воспользоваться подарочными сертификатами на отдых в необычных локациях, таких как мини-домики, глэмпинги, арт-усадьбы и эко-парки, сообщает Газета.Ру.