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Специалисты выделили популярные и доступные направления для путешествий на предстоящие новогодние каникулы
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  • Опубликована сегодня в 19:32

Специалисты выделили популярные и доступные направления для путешествий на предстоящие новогодние каникулы

Аналитическое исследование показало, что самыми доступными направлениями из Москвы являются Казань, Санкт-Петербург, Архангельск, Нижний Новгород и Калининград, с ценой от 9 до 17 тысяч рублей.

Туры в Сочи, Санкт-Петербург, Калининград, Екатеринбург, Минеральные воды, Ташкент и Ереван также пользуются популярностью среди россиян на новогодние каникулы.

Некоторые путешественники также рассматривают зарубежные направления, такие как Минск, Стамбул, Абу-Даби и Ташкент, с билетами от 22 до 53 тысяч рублей. Эксперты отмечают, что многие граждане предпочитают путешествовать в компании с детьми.

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