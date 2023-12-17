Специалисты выделили популярные и доступные направления для путешествий на предстоящие новогодние каникулы

Аналитическое исследование показало, что самыми доступными направлениями из Москвы являются Казань, Санкт-Петербург, Архангельск, Нижний Новгород и Калининград, с ценой от 9 до 17 тысяч рублей.
Туры в Сочи, Санкт-Петербург, Калининград, Екатеринбург, Минеральные воды, Ташкент и Ереван также пользуются популярностью среди россиян на новогодние каникулы.
Некоторые путешественники также рассматривают зарубежные направления, такие как Минск, Стамбул, Абу-Даби и Ташкент, с билетами от 22 до 53 тысяч рублей. Эксперты отмечают, что многие граждане предпочитают путешествовать в компании с детьми.
Американские ученые научились выявлять риск появления суицидальных мыслей
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Илон Маск ответил на вопрос об инопланетянах
Илон Маск ответил на вопрос об инопланетянах, предположив, что сознание уникально для людей в галактике. Он упомянул парадокс Ферми, вопреки которому разумные инопланетяне могли бы давно колонизировать галактику.
Врач-гастроэнтеролог Дарья Утюмова поделилась информацией о полезных зимних напитках
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Регулярная физическая активность, даже на уровне менее четырех тысяч шагов в день, связана с увеличением размера ключевых областей мозга, ответственных за память и обучение, включая серое и белое вещество, а также гиппокамп.