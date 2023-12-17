Специалисты выделили популярные и доступные направления для путешествий на предстоящие новогодние каникулы

Аналитическое исследование показало, что самыми доступными направлениями из Москвы являются Казань, Санкт-Петербург, Архангельск, Нижний Новгород и Калининград, с ценой от 9 до 17 тысяч рублей.

Туры в Сочи, Санкт-Петербург, Калининград, Екатеринбург, Минеральные воды, Ташкент и Ереван также пользуются популярностью среди россиян на новогодние каникулы.

Некоторые путешественники также рассматривают зарубежные направления, такие как Минск, Стамбул, Абу-Даби и Ташкент, с билетами от 22 до 53 тысяч рублей. Эксперты отмечают, что многие граждане предпочитают путешествовать в компании с детьми.