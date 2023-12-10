Туроператоры раскрыли список самых популярных европейских стран для новогоднего отдыха

Туроператоры раскрыли список самых популярных европейских стран среди российских туристов для новогоднего отдыха. Несмотря на сложности с визами и дороговизну авиабилетов, Европа остается востребованным направлением. Италия и Франция лидируют в числе предпочтительных стран, где россияне оформляют большинство виз.

Проблемы с авиаперелетами в Европу сохраняются из-за высоких цен и сложностей с пересадками. Туристы проявляют интерес к Италии, Франции, Испании и Португалии. Туроператоры отмечают увеличение бронирований туров в Европу по сравнению с предыдущим годом. Наиболее популярными являются горнолыжные курорты и отели в крупных городах.

Визы туристы чаще получают самостоятельно, учитывая, что не все визовые центры предоставляют аккредитацию туроператорам. Специалисты по визовому оформлению отмечают относительную быстроту получения итальянской, французской и греческой виз, при этом вероятность отказа в настоящее время невелика, сообщает Центральная Служба Новостей.