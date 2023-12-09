Стало известно, что более 25% россиян в новогодние праздники выражают желание просто поесть и поспать

Более 25% россиян в новогодние праздники выражают желание просто поесть и поспать, в то время как 47% планируют провести их в кругу семьи, по данным опроса OneTwoTrip. А также 12% россиян намерены посвятить 10-дневные выходные пересмотру "Гарри Поттера".
31% респондентов собираются путешествовать, половина из них предпочтет внутренний туризм, включая города Золотого кольца и горнолыжный курорт Шерегеш. Среди тех, кто выбирает зарубежные поездки, 8% проведут время на берегу океана, включая Таиланд.
16% россиян планируют катание на коньках и лепку снеговиков, а еще 9% собираются провести каникулы с пользой для саморазвития, посещая музеи и выставки, сообщает News.Ru.
Bloomberg сообщил о завершении пика популярности швейцарских часов люксовых брендов
Bloomberg сообщил о завершении бума популярности швейцарских часов люксовых брендов. В начале пандемии спрос на них стремительно рос, достигнув в 2022 году рекордных $28,5 млрд.
США одобрили новый препарат для лечения серповидноклеточной анемии
США одобрили препарат Casgevy на основе технологии редактирования генов CRISPR для лечения серповидноклеточной анемии. FDA разрешило применение терапии у пациентов от 12 лет и старше.
"Яндекс" - единственный представитель России в рейтинге мировых лидеров развития ИИ
"Яндекс" - единственная российская компания в мировом рейтинге развития искусственного интеллекта (ИИ). По исследованию Epoch AI и Массачусетского технологического института, Google, OpenAI и Meta оказали наибольший вклад в развитие ИИ.
Названа минимальная стоимость авиабилета, приобретенного через "Авиасейлс" в 2023 году
Самый доступный билет обошелся в 250 рублей, как сообщили в "Авиасейлс". Подчеркнуто, что этот билет был реализован авиакомпанией "Алроса" и относится к рейсу из Иркутска в Омск, сообщает РИА Новости.