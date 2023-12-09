Стало известно, что более 25% россиян в новогодние праздники выражают желание просто поесть и поспать

Более 25% россиян в новогодние праздники выражают желание просто поесть и поспать, в то время как 47% планируют провести их в кругу семьи, по данным опроса OneTwoTrip. А также 12% россиян намерены посвятить 10-дневные выходные пересмотру "Гарри Поттера".

31% респондентов собираются путешествовать, половина из них предпочтет внутренний туризм, включая города Золотого кольца и горнолыжный курорт Шерегеш. Среди тех, кто выбирает зарубежные поездки, 8% проведут время на берегу океана, включая Таиланд.

16% россиян планируют катание на коньках и лепку снеговиков, а еще 9% собираются провести каникулы с пользой для саморазвития, посещая музеи и выставки, сообщает News.Ru.